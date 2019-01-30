Главный военный прокурор Украины предложил проверять на полиграфе всех жителей ОРДЛО

Главный военный прокурор Анатолий Матиос предложил проверять население Украины на предмет сотрудничества с оккупационной властью на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире программы «Пульс».

«Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение и сейчас многие занимаются тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тот, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги», - заявил Матиос.

Он рассказал, что в Одессе есть специально разработанная программа, благодаря которой это можно будет сделать.