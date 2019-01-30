Очередное увольнение перед очередным повышением?

По увольнению Шевченко с должности зама губернатора)))

Вы знаете, панове - такого коррумпированного и абсолютно ничего не умеющего чиновника еще нужно поискать.

Его впихнул, к огромному удивлению всех, еще тогда на должность зама мэра Гранатуров ,чтобы аппетитно кушать все огромные потоки с медицины и образования. Там Женя успел отличиться во всех чиновничьих пороках.

Потом он уже с ненашим мэром Сенкевичем, который предал всех, доблестно "пахал" в той же стезе с теми же схемами.

Потом Сенкевича выкинули (к огромному сожалению, ненадолго) и во время правления Казаковой я прибежал на сессию и на тут же купленном ватмане написал торопливо и коряво маркером требование об немедленном увольнении Евгения Валерьевича.

Тотальная коррупция и обдиралово в медицине и образовании, схемы,дерибан, беспредел, разруха - вот его достижения.Он ничего не улучшал и все это поддерживал - естественно, во благо своих покровителей.

Да, его уволили из мэрии тогда. Мы даже удивились - как это нам так неслыханно пошли на встречу.Но потом все сменилось еще большим разочарованием - туда поставили Крыленко - а это такой самый "специалист". Один в один.И результаты такие же,если не хуже.

И тут же на наше огромное удивление, Шевченко оказывается в замах губернатора. Вот такая вот коррупционная ротация. Ходили упорные слухи, что он попал туда по прямой протекции своего покровителя Макарьяна.И это давно не секрет, между прочим. Результатов работы и в области не было абсолютно никаких - да и быть не могло! Так его же изначально поставили не для результатов для каких-то там нас - а для них.

Правда, он подло меня обманул и не пустил как представителя громады на конкурс главврачей (благодаря моим многолетним страданиям, скандалам и требованиям и появился этот конкурс) - мешал я им очень. И посадил туда продажную решалу, которая незадорого сделала все, что им было нужно. За это я ему ОЧЕНЬ благодарен. И никогда не забуду.

И сейчас Евгений Валерьевич опять уволен - стал типа "архивариусом" в ОГА))). Бонь там что-то вякает про него (уже негативное), выслуживаясь перед Савченко - хотя такой же самый, гнать обоих их нужно было бы навсегда оттуда.

Ничего - скоро опять где-то всплывет руководителем. Такие люди на вес золота. А вы думали, что они там на вас работают, панове, в медицине и образовании?