В Николаеве на Намыве сносят незаконные МАФы – на место приехали депутаты горсовета от «Оппоблока»

В пляжной зоне микрорайона Намыв сотрудники департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета сносят незаконные МАФы. На место демонтажа приехали также и депутаты горсовета.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердил директор департамента Андрей Ермолаев.

— В пляжной зоне Намыва, там какая-то будка у Бомбардира была. Есть акты на демонтаж, все предупреждены, есть также письмо от прокуратуры, чтобы мы почистили пляжную зону. Мы выехали работать, а тут депутаты от «Оппозиционного блока» приехали, как не странно. Внутри будка пустая, ящики какие-то. Ее снесем, пойдем дальше в район косы, там много будем чистить, у нас есть список объектов, этот большой, остальные меньше – беседки всякие, - прокомментировал чиновник.

По его словам на месте находятся депутаты горсовета от «ОБ» Зинаида Танасевич и Владимир Садыков.

— Что-то рассказывают, что мы плохо поступаем. Я не понял этого, - отметил Ермолаев.

Депутат Владимир Садыков в комментарии изданию сообщил, что приехал на место сноса по просьбе жителей микрорайона. Более детальной информации он не предоставил, так как общался с полицией.

Владимир Садыков и Зинаида Танасевич

Отметим, что микрорайон Намыв это округа депутатов от фракции «Оппоблока». Также стоит отметить, что у депутата Владимира Садыкова по адресу Лазурная, 1/7 находится кафе «Ковбой», также у него есть земля Лазурная, 52, где он сдает в аренду помещение под кафе «Золотая река».

Напомним, что летом 2018 года после проверки чиновниками пляжа на Намыве демонтируют несколько незаконных МАФов.