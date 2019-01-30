С завтрашнего дня еще 10 школ Николаева закроются на карантин

С завтрашнего дня, 31 января образовательный процесс приостановиться еще в 10 учебных учреждениях.

Об этом сообщает управление образования городского совета на сайте мэрии Николаева.

- школы №№15, 25, 42, 44, 51, 53, 61, 64, гимназии 3, гимназии 4

В указанных учреждениях вынужденные каникулы продлятся с 31 января по 1 февраля 2019 года.

Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.

Полный перечень: школы №1 имени О.Ольжича, №3, №6, №7, №10, №11, №16, №19, №20, №22, №24, №26, №27, №28, №30, №33, №35, №39, №45, №47, №50, №54, №56, №57, экономический лицей №2, Академия детского творчества, Николаевский муниципальный коллегиум имени В.Д.Чайка, гимназия №2, гимназия №41, экономический лицей №1, юридический лицей.