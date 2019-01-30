«Нафтогаз» оплатит всем украинцам установку газовых счетчиков, - Гройсман

В среду, 30 января, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» оплатит потребителям газа установку счетчиков.

Об этом сообщает «InfoResist»

По словам главы правительства, такое обязательство наложено Кабмином на госпредприятие.

Теперь операторы обязаны предоставить Министерству финансов информацию о почтовом адресе, даты и номера договора, заключенного с потребителем, его код идентификации и т.д.

- В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть, — сказал глава правительства.

Средства на это у НАК есть. Контроль возложен на Минэнергетики и угольной промышленности.

- Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать — кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание? Поставщика газа! — заявил Гройсман, отметив, что, установив счетчики, будет понимание того, кто сколько потребляет газа.

Тем, у кого счетчиков нет, правительство возвращает пониженные нормы потребления, отмененные судом в конце 2018 года.

- Мы возвращаемся к тем нормам – было 3,3 (куб. м газа на одного человека в месяц. — ПН) будет 3,29 – на 0,1 меньше. И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным. Мы на поводу в этом вопросе ни у кого идти не будем. Эти нормы сегодня будут утверждены, – резюмировал Владимир Гройсман.

Напомним, 30 января Кабмин вернул норму потребления газа в 3,29 кубометра на человека.

Как известно, в конце ноября 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.

В среду, 30 января, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» оплатит потребителям газа установку счетчиков.

Об этом сообщает «InfoResist»

По словам главы правительства, такое обязательство наложено Кабмином на госпредприятие.

Теперь операторы обязаны предоставить Министерству финансов информацию о почтовом адресе, даты и номера договора, заключенного с потребителем, его код идентификации и т.д.

- В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть, — сказал глава правительства.

Средства на это у НАК есть. Контроль возложен на Минэнергетики и угольной промышленности.

- Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать — кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание? Поставщика газа! — заявил Гройсман, отметив, что, установив счетчики, будет понимание того, кто сколько потребляет газа.

Тем, у кого счетчиков нет, правительство возвращает пониженные нормы потребления, отмененные судом в конце 2018 года.

- Мы возвращаемся к тем нормам – было 3,3 (куб. м газа на одного человека в месяц. — ПН) будет 3,29 – на 0,1 меньше. И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным. Мы на поводу в этом вопросе ни у кого идти не будем. Эти нормы сегодня будут утверждены, – резюмировал Владимир Гройсман.

Напомним, 30 января Кабмин вернул норму потребления газа в 3,29 кубометра на человека.

Как известно, в конце ноября 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.