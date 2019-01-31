В США мальчик позвонил в 911 за помощью в домашнем задании – диспетчер помогла ему с математикой

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Мальчик позвонил в службу спасения «911» в городе Лафайетт в американском штате Индиана. Он пожаловался на тяжелый день в школе и попросил помочь с домашним заданием.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на CBS.

Ребенок сказал диспетчеру Антонии Банди, что ему «действительно нужна помощь» с «тонной домашней работы» по математике. Девушка в этот момент была свободна и могла сосредоточиться на примере. Она помогла мальчику понять задачу, после чего он поблагодарил ее и извинился за беспокойство.

- Все в порядке, помогать – это наша работа, - ответила диспетчер.

Аудиозапись разговора сотрудники полиции опубликовали в твиттере.

- Я всегда разбиралась в математике, в старшей школе мне это нравилось. Была очень счастлива, что смогла помочь, - рассказала Банди.

По ее словам, общение с ребенком стало хорошим перерывом во время напряженного дня. Сержант полиции Лафайетта Мэтт Гард рассказал NBC, что Банди работает диспетчером с апреля 2016 года. Она известна своей преданностью службе, и, как все прочие диспетчеры, получает множество звонков ежедневно.

- Они действительно получают иногда чудаковатые запросы, но эта ситуация с просьбой помочь в домашнем задании... Я работаю в органах 13 лет и даже не слышал о чем-то подобном. Департамент не рекомендует звонить в полицию для помощи с домашним заданием, но мы рады, что Банди смогла помочь мальчику, - добавил полицейский.

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Вадим Богданов

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русскийобщество