В США мальчик позвонил в 911 за помощью в домашнем задании – диспетчер помогла ему с математикой

Мальчик позвонил в службу спасения «911» в городе Лафайетт в американском штате Индиана. Он пожаловался на тяжелый день в школе и попросил помочь с домашним заданием.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на CBS.

Ребенок сказал диспетчеру Антонии Банди, что ему «действительно нужна помощь» с «тонной домашней работы» по математике. Девушка в этот момент была свободна и могла сосредоточиться на примере. Она помогла мальчику понять задачу, после чего он поблагодарил ее и извинился за беспокойство.

- Все в порядке, помогать – это наша работа, - ответила диспетчер.

Аудиозапись разговора сотрудники полиции опубликовали в твиттере.

- Я всегда разбиралась в математике, в старшей школе мне это нравилось. Была очень счастлива, что смогла помочь, - рассказала Банди.

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O — LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) January 25, 2019

По ее словам, общение с ребенком стало хорошим перерывом во время напряженного дня. Сержант полиции Лафайетта Мэтт Гард рассказал NBC, что Банди работает диспетчером с апреля 2016 года. Она известна своей преданностью службе, и, как все прочие диспетчеры, получает множество звонков ежедневно.

- Они действительно получают иногда чудаковатые запросы, но эта ситуация с просьбой помочь в домашнем задании... Я работаю в органах 13 лет и даже не слышал о чем-то подобном. Департамент не рекомендует звонить в полицию для помощи с домашним заданием, но мы рады, что Банди смогла помочь мальчику, - добавил полицейский.

Напомним, что ранее в Снигиревке женщина спасла двух детей, провалившихся под лед.