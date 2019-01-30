Православная Церковь Украины: все только начинается!

В создании автокефальной православной церкви в Украине не так важны его причины, мотивы и подробности самого процесса. Самый важный – результат. Конечно – при условии соответствия всем церковным канонам, православному Преданию, правилам Вселенских Соборов и каноническому праву. Между тем, пророссийская пропаганда убеждает, что главный заинтересованный в создании новой автокефальной церкви – Петр Порошенко, и сделал он это ради своей предвыборной кампании. Ну и Вселенский патриарх Варфоломей, у которого есть «папские» амбиции, то есть амбиции быть единовластным руководителем всего православного мира. И на самом деле, стоит за этим всем не так Порошенко – он же, конечно, марионетка, не так Варфоломей – он тоже непонятно кто, поскольку Византийской империи не существует с 1453 года, за этим процессом стоят их «кукловоды из Госдепа», ЦРУ и других организаций с ужасающими для советских людей названиями и аббревиатурами. Но это именно тот случай, когда совершенно безразлично – был ли в деле создания автокефальной церкви подобный предвыборный мотив Петра Порошенко или не нет.

Это только доверчивым гражданам представители политических и церковных пророссийских кругов разъясняют – мол, Украине, украинскому обществу никакая автокефальная церковь не нужна – за ее созданием стоят американцы – чтобы глубже оторвать Украину от России и расчленить «единый народ»! Хотя мало что так разорвало Украину и Россию, как кремлевская политика в отношении Крыма и Донбасса. Но далеко не все знают, да и знать особо не хотят, что религиозную независимость и автокефальную церковь Украина ждала очень долго – еще дольше и, казалось, безнадежнее, чем независимого государства. И что значение томоса об автокефалии Украинской православной церкви в исторической перспективе никак не меньше, чем Революции достоинства и Майдана. Другое дело – как не потерять все те колоссальные возможности, перспективы и потенциалы по переформатированию не только церковного устройства, но и православной духовной жизни, которые открываются в результате томоса? Как не истратить, не умножить на ноль усилия тысяч людей, которые боролись за автокефалию украинской церкви на протяжении веков, а особенно после 1991 года? Как не превратить новообразованную православную церковь в клон РПЦ – со всем ее сталинско-имперским антуражем?

Кстати, Украинская православная церковь Московского Патриархата не была уж таким однозначным агентом «Русского Мира», как многим сейчас кажется. Более того, идея обретения автокефалии каноническим способом вызревала и развивалась в свое время именно в «киевоцентричной» УПЦ МП – под омофором Блаженнейшего митрополита Владимира. Даже впервые об автокефалии украинские епископы просили Москву еще во времена Советского Союза – в конце 1991 года. Но их просьбы в Москве «не заметили». А уже после кончины Владимира в 2014 году верх взяли «москвоцентристы» — митр. Онуфрий и митр. Антоний. «Киевоцентристов» рассеяли, тему обретения автокефалии «забыли», начали молиться, вслед за патриархом Кириллом, «о прекращении междоусобныя брани на Украине».

Кремлевские и некоторые отечественные «эксперты» за последние месяцы наделали нереального шума – мол, сейчас «бандеровцы» будут убивать «канонических» священников, «отжимать» храмы, выбрасывать на улицу православных (МП) монахов. Но, слава Богу, ничего подобного нет. И, даст Бог, никогда не будет. В украинском обществе, государстве и новообразованной церкви существует удивительный консенсус о том, что никакого насилия быть не должно, что только мирный и добровольный переход (или непереход) в новую церковь может быть актуальным.

Что до нашей Николаевщины – об этом красноречиво свидетельствует состоявшийся в середине января первый в регионе переход религиозной общины УПЦ МП (в селе Тимирязевка Вознесенского района) в лоно новой Православной Церкви Украины.

Но регулярно появляются заявления особенно «бдительных» и «суперпатриотичных» доброжелателей – мол, следует немедленно разобраться с «московскими попами» и воздать им мерой за меру! Заявления эти щедро, внимательно и с большой благодарностью цитируются российскими (и не только) масс-медиа, общественными и религиозными деятелями, создавая иллюзию религиозного хаоса и межконфессиональных войн в Украине, любимцами которых являются президент Порошенко, киевский митрополит Филарет (Денисенко) и константинопольский патриарх Варфоломей.

Хотя на самом деле и Кремль, и РПЦ хорошо знают, ЧТО ИМЕННО они теряют, расставаясь с Украиной и с украинским православным народом. Они теряют мечты об империи, мечты о первенстве в православном мире, мечты о Киеве как «матери городов русских», мечты об УПЦ МП как средстве влияния на украинцев. Создание Украинской поместной православной церкви может рассматриваться не просто как церковный или политический шаг, а как событие, сопоставимое по своему масштабу и возможностям, открывающимся перед страной, с апостольским крещением древней Киевской Руси.

В декабре прошлого года состоялся Собор, на котором была образована новая православная церковь Украины, а уже в начале января этой церкви окончательно и бесповоротно была дарована автокефалия. Не имеет значения, принесет ли это рост предвыборного рейтинга для президента Порошенко или нет. Даже если не принесет, имя Порошенко уже вписано в историю Украины. Главное, что эти события стали очень значимой «точкой бифуркации», «сожженным мостом» и «пунктом невозврата» для истории Украины, России, Восточной Европы и всего православного мира. Украинская церковь получила такой массив новых возможностей, такой толчок к обновлению, которыми отнюдь не следует пренебрегать или оставлять их на произвол судьбы.

Как бы то ни было, это именно тот случай, когда уместно процитировать рекламу: «Все только начинается!..»