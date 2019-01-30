«Сложный механизм, где все части тесно связаны», – руководитель «Укртрансгаза» рассказал, что собой представляет ГТС

Исполняющий обязанности генерального директора компании «Укртрансгаз», экс-гендиректор «Зоря-Машпроект» Андрей Хоменко сообщил, что будет регулярно размещать материалы об Украинской газотранспортной системе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что легендарное Николаевское предприятие «Зоря-Машпроект» является основным поставщиком высокотехнологичного оборудования для ГТС Украины, Николаевцы должны знать где работает это оборудование, как оно неоценимо помогает всей газотранспортной системе страны», - написал он.

Хоменко отметил, что газотранспортная система Украины - сложный механизм, где все части тесно связаны между собой.

«Есть официальные и общеизвестные характеристики системы - 38 тысяч километров газопроводов, более 70 компрессорных станций и 11 подземных хранилищ газа. Есть немало фактов, доказывающих, что Украинская ГТС - одно из главных достижений нашей страны, работает с европейскими системами в едином режиме», - написал он.

По его словам, в селе Бильче на Львовщине находится и работает, почти 45 лет самое большое подземное газовое хранилище в Европе – «Більче-Волицьке», что имеет объем более 17 миллирдов м. куб.

«Хранилище создано в истощенных пластах газового месторождения. Его сердце - дожимная компрессорная станции - обеспечивает постоянное наполнение хранилища газом. «Більче-Волицьке» подземка - буфер нашей газотранспортной системы, в случае возникновения нештатной ситуации может дополнительно поднять газ и скорректировать наполнение системы. Так, например, в 2017 году, когда произошел взрыв на крупнейшем австрийском газовом хабе в Баумгартене, необходимо было срочно прекратить поставки газа в этом направлении. Украинские газовики срочно развернули транзитный поток из России в реверсном режиме и направили газ на закачку в «Більче-Волицьке» хранилище. Когда авария была ликвидирована, газ из газохранилища подняли и направили в Европу», - добавил вр.и.о. гендиректора «Укртрансгаз».

В период «газовых войн» с Россией, когда ГТС Украины работало в «реверсном» режиме, «Більче-Волицьке» обеспечивало до 40 % объема суточного потребления газа, работая в штатном режиме.

В ближайшие годы, в рамках 10-летнего плана модернизации ГТС, будет обновлено ДКС №2 и 4 «Більче-Волицьке». Это позволит значительно увеличить мощность и энергоэффективность станции.