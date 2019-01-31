Шведский ученый воссоздал внешность людей, живших в Европе тысячи лет назад

Шведский ученый Оскар Нилссон с помощью напечатанных на 3D-принтере черепов смог воссоздать облик людей, которые населяли Европу тысячи лет назад.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Live Science».

Неандертальская женщина «Девушка из Вайтхока» Мужчина из железного века

Исследователю удалось воссоздать лица неандертальской женщины из Гибралтара, кроманьонского мужчины из Франции и «девушки из Вайтхока». Отмечается, что выставка работ ученого открылась в музее в Брайтоне.

Работа по воспроизведению лиц заняла у Нилссона сотни часов. Он использовал не только черепа, но и, когда было возможно, ДНК и данные радиоуглеродного датирования. Например, в захоронении «девушки из Вайтхока» ДНК не сохранилась, но в других захоронениях того же периода были найдены останки, которые предполагают, что у похороненных людей была темная кожа.

- Цвет их кожи был как у современных людей, населяющих Северную Африку. Или еще темнее, - поделился Нилссон.

Женщина, жившая в 250 году нашей эры Мужчина, живший в 500 году нашей эры

Исследователь также воссоздал облик женщины, которая жила в Британии примерно в 250 году нашей эры. По мнению Нилссона, она была убита, поскольку в ее черепе был найден гвоздь, вбитый в ее затылок. Скелет женщины носил следы тяжелой работы, на позвоночнике были найдены признаки грыжи.

Напомним, что ранее археологи нашли древнее кладбище, находившееся под рестораном в центре Лиссабона.