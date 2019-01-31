Бывшему главарю боевиков на Донбассе отказали в «гражданстве ДНР»

В «МВД ДНР» отказались дать гражданство псевдореспублики бывшему так называемому «председателю народного совета», одному из «основателей ДНР» Андрею Пургину.

Об этом сообщает сайт «Газета.ru».

По словам Пургина, ему не одобрили получение «гражданства ДНР». Также он отметил, что «гражданство» не смогла получить и его жена, которая платит налоги.

«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека», - написал Пургин.

Пургин известен как создатель общественного движения «Донецкая республика» - эта организация пророссийской направленности появилась в 2005 году. Она возникла как ответ на приход к власти команды Виктора Ющенко и внедрения им развития проукраинских идей. Деятельность «Донецкой республики» в Украине запрещена с 2009 года решением суда.

Пургин добрался до власти после начала оккупации Россией Донбасса, но в 2015 году его сместил другой пособник российского режима Денис Пушилин. Тогда Пургин вместе с семьей попал в застенки террористов. Затем он переехал в Россию и в течение 2016 года провел несколько конференций (Ростов-на-Дону, Луганск, Донецк, Воронеж) по организации нового движения «Юг России».