Суд приостановил решение Кабмина о реорганизации Одесского медуниверситета

Судья окружного административного суда Киева Юлия Шрамко приняла решение остановить действие распоряжения Кабмина «Об образовании Национального Одесского медицинского университета».

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Одессе, 10 декабря, около 8:00 неизвестные захватили здание Одесского национального медицинского университета и не пускали работников на рабочие места. В полиции заверили, что заявление Минздрава о захвате Национального медицинского университета не соответствует действительности. Глава Одесской полиции Дмитрий Головин рассказал, что в университет приходила исполнительная служба.

В свою очередь, Кабинет министров Украины поддержал Министерство здравоохранения Украины в борьбе с экс-ректором Одесского национального медуниверситета Валерием Запорожаном, чьи сторонники фактически захватили это учебное заведение и отказываются выполнять приказы МОЗ. В Кабмине приняли решение создать новый медуниверситет.

Однако Супрун сообщила, что суд приостановил решение Кабмина и университетом продолжает руководить экс-ректор Валерий Запорожан, которого в Минздраве убрали с должности.

«Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а следовательно заведением продолжает руководить Запорожан (Валерий Запорожан - бывший ректор Одесского национального медицинского университета, которого освободило МЗ - УП) и его приспешники», - отметила Супрун.

По ее словам, Минздрав возвращает без рассмотрения все документы подписаны неуполномоченными министерством лицами. Это решение суда ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тысяч студентов и 2300 работников.

«Пример, как могут страдать тысячи людей из-за властных амбиций нескольких коррупционеров, которые не хотят идти с насиженного места. Недопустимо, чтобы в европейской правовом государстве преступники месяцами безнаказанно терроризировали государственное учебное заведение», - подчеркнула Супрун.

Напомним, что в Киеве неизвестные захватили корпус университета «Украина» - руководство вуза заявляет о рейдерстве.