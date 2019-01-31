Николаевские спасатели вытащили грузовик из грязи и легковушку с людьми - из кювета

В среду, 30 января спасатели дважды оказывали помощь водителям, транспортные средства которых погрязли в грязи и покрытой льдом участках дорог.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 11:13 в Новой Одессе спасатели 21 Государственной пожарно-спасательной части отбуксировали грузовой автомобиль «МАN» на проезжую часть дороги.

В 22:00 в микрорайоне Большая Корениха города Николаева сотрудники ГСЧС на автомобиле повышенной проходимости вытащили из кювета легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека, из которых двое детей.

После помощи сотрудников Службы спасения транспортные средства продолжили движение.

Напомним, что на окраине Врадиевки 24 января в снегу застрял «УАЗ» медиков, который направлялся к двум больным детям, – пациентов доставили в больницу спасатели.