Юному николаевцу Вите Веретенкину собрали нужную сумму на лечение – он готовится к пересадке костного мозга в Турции

Благодаря небезразличным гражданам, юный николаевец Витя Веретенкин проходит лечение от рака крови в турецкой клинике и готовится к пересадке костного мозга.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Директор департамента городского головы Юлия Литвинова общалась с крестным отцом мальчика - Вадимом Мосейчуком, который сообщил, что сейчас Витя проходит необходимые процедуры перед операцией.

«Ребенок получает лучевую терапию, потом мальчику придется пройти предоперационную подготовку и выдержать мегадозную химию. После короткого отдыха и восстановления сил Вити сделают трансплантацию костного мозга», - говорится в сообщении.

Однако, все процедуры требуют сверхтяжелых усилий и недетского терпения. Из-за последствий химии Витя чувствует себя не очень хорошо.

Родственники верят в победу над страшной болезнью и благодарят всех людей, которые присоединились к спасению жизни для их ребенка.

Департамент городского совета обращает внимание горожан на то, что сбор средств для лечения Виктора Веретенкина уже завершено и счета закрыты. Как сообщил крестный Вадим Мосейчук, было собрано даже больше, чем нужно на операцию. Избыток средств в размере 500 тысяч гривен родители Вити передали в благотворительный фонд «Подсолнух». Деньги будут направлены на лечение других тяжелобольных детей.

Напомним, что ранее сообщалось, что 9-летний николаевец нуждается в финпомощи в борьбе с онкологией.