Интернет-приемная, карта аварийных работ и онлайн-оплата: Для абонентов «Николаевводоканала» заработал новый сайт

Для абонентов ГКП «Николаевводоканал» заработал обновленный сайт.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Новый, удобный в пользовании сайт поможет найти ответы на все вопросы по работе предприятия: тарифы на водоснабжение и водоотведение, телефоны аварийной службы, информация о поверке приборов учета воды, обмен книги, нормативная база, реализация проектов и программ», - говорится в сообщении.

К тому же для удобства абонентов начинает работать обновленный личный кабинет, где есть возможность передачи показаний счетчиков, контроля за расходами воды и онлайн оплата.

Также на сайте есть интернет-приемная для быстрого реагирования на обращения граждан и карта аварийных работ, позволяющая ориентироваться по адресам, на которых продолжаются аварийно - ремонтные работы.