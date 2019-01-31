В 2018 году было предотвращено 11 покушений на убийство Петра Порошенко, - руководитель УГО

Руководитель Управления государственной охраны рассказал, что в 2018 году было предотвращено 11 покушений на убийство Президента Украины.

Об этом в эфире программы «Персона грата» рассказал руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

На вопрос, касательно покушений на руководителей государства он ответил, что в 2018 году было предотвращено 11 покушений только на Президента Украины Петра Порошенко.

Гелетей отметил, что на время выборов Президента Украина будут усилены меры безопасности с учетом недостатков, которые были в прошлых годах

«В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и СБУ, чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тех негативных процессов, которые теоретически могли бы быть», – уточнил руководитель УГО.

Управление госохраны будет будет обеспечивать безопасность центральных государственных объектов, в их числе и Центральная избирательная комиссия.

«Процесс передачи и сдачи бюллетеней тоже под контролем охраны на период избирательной кампании. Помещение Центральной избирательной комиссии и главу ЦИК мы охраняем постоянно. То есть наша ответственность – это Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит», - сказал Гелетей.

В комментарии об убийстве польского мэра, руководитель УГО предположил, что это произошло из-за отсутствия профессиональной охраны.

«Мэры городов должны иметь профессиональную охрану, и это не должно быть темой для спекуляций», -добавил он.

По его словам, в Украине мэры городов вне деятельности Управления государственной охраны, их охраняют правоохранительные органы.

Также он высказался за то, чтобы предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний был под государственной охраной, – но пока законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны религиозных руководителей.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина одним ударом убил сотрудника управления госохраны.