В 2018 году было предотвращено 11 покушений на убийство Петра Порошенко, - руководитель УГО

Руководитель Управления государственной охраны рассказал, что в 2018 году было предотвращено 11 покушений на убийство Президента Украины.
Об этом в эфире программы «Персона грата» рассказал руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.
На вопрос, касательно покушений на руководителей государства он ответил, что в 2018 году было предотвращено 11 покушений только на Президента Украины Петра Порошенко.
Гелетей отметил, что на время выборов Президента Украина будут усилены меры безопасности с учетом недостатков, которые были в прошлых годах
«В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и СБУ, чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тех негативных процессов, которые теоретически могли бы быть», – уточнил руководитель УГО.
Управление госохраны будет будет обеспечивать безопасность центральных государственных объектов, в их числе и Центральная избирательная комиссия.
«Процесс передачи и сдачи бюллетеней тоже под контролем охраны на период избирательной кампании. Помещение Центральной избирательной комиссии и главу ЦИК мы охраняем постоянно. То есть наша ответственность – это Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит», - сказал Гелетей.
В комментарии об убийстве польского мэра, руководитель УГО предположил, что это произошло из-за отсутствия профессиональной охраны.
«Мэры городов должны иметь профессиональную охрану, и это не должно быть темой для спекуляций», -добавил он.
По его словам, в Украине мэры городов вне деятельности Управления государственной охраны, их охраняют правоохранительные органы.
Также он высказался за то, чтобы предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний был под государственной охраной, – но пока законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны религиозных руководителей.
Напомним, что ранее в Киеве мужчина одним ударом убил сотрудника управления госохраны.