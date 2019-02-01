Американец внес три миллиона правок в статьи Википедии и стал интернет-героем

В англоязычной Wikipedia написано почти шесть миллионов статей. И в трети этих материалов хотя бы одну правку сделал 35-летний американец Стивен Прюитт. На его счету более трех миллионов правок и почти 35 тысяч оригинальных статей.

Об этом сообщает «Itc.ua».

Американец каждый день тратит на редактирование Wikipedia по три часа. Он все еще живет с родителями в штате Вирджиния, где родился, вырос и закончил колледж. Основная работа Прюитта тоже связана с информацией: он занимается архивами и записями Службы таможенного и пограничного контроля США.

- Думаю, родители долгое время считали мое увлечение безумным, - отметил Прюитт. - А коллеги по работе, вероятно, и поныне считают меня чокнутым.

Прюитт пишет на Wikipedia с 2006 года и остается лидером по правкам: обладатель второго места сделал на 900 тысяч правок меньше.

За свою работу американец никогда не просил денег. Более того, до недавнего времени о современном интернет-герое практически никто не знал: в онлайн-энциклопедии он скрывался под псевдонимом Ser Amantio di Nicolao, и именно под этим никнеймом, наряду с президентом США Дональдом Трампом и актрисой Ким Кардашьян, Прюитт попал в число 25 наиболее влиятельных людей интернета по версии журнала «Time».

- Меня завораживает идея того, что я все делаю бесплатно. Моя мать выросла в СССР, так что я знаю, как много значит свобода информации, - подчеркивает он.

В комментариях пользователи платформы Reddit отблагодарили Прюитта за его работу и самоотверженность и уверены, что его правки определенно помогли многим людям при работе над рефератами, домашними заданиями и в ходе подготовки к экзаменам.

Напомним, что ранее шведский ученый воссоздал внешность людей, живших в Европе тысячи лет назад.