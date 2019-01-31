ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию за массовую депортацию граждан Грузии

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии о компенсации за депортацию грузин из России в 2006 году. Общую сумму выплат суд определил в 10 миллионов евро.

Об этом сообщает Meduza.

Эта компенсация будет разделена на 1500 человек, которые подали иски в ЕСПЧ после принудительной депортации. 10 миллионов евро по решению ЕСПЧ должны быть распределены между пострадавшими. Каждый, кто был депортирован, получит по 2 тысячи евро.

Решение принято 16 голосами судей против одного

Те, кто был незаконно лишен свободы и их условия содержания под стражей были нарушены, получат от 10 тысяч до 15 тысяч евро.

Иск в ЕСПЧ о массовой депортации граждан Грузии был подан в 2015 году. Сумма требований составляла более 70 миллионов евро.

Все граждане Грузии, о которых идет речь, были выдворены из России после резкого обострения российско-грузинских отношений в результате так называемого «шпионского скандала». По данным Минюста Грузии, всего в то время из России были депортированы 4634 грузин