Корабельный РВК приглашает желающих на военную службу по контракту

Корабельный районный военный комиссариат города Николаева приглашает желающих в возрасте от 18 дог 60 лет на военную службу в Вооруженные Силы Украины по контракту.

Об этом говорится в сообщении комиссариата.

«Денежное содержание с 2019 года существенно увеличено: -рядовой состав - от 10000 до 12000 гривен; -сержантский состав - от 12000 до 15000 гривен; -офицерский состав - от 15000 до 26000 гривен. Единовременное пособие военнослужащим после заключения первого контракта: -рядовой состав - 14096 гривен; -сержантский состав -15858 гривен; -офицерский состав -17620 гривен», - говорится в сообщении.

За более подробной информацией обращаться в Корабельний районний военный комиссариат:

Проспект Богоявленский, 309, телефон: 0512-64-53-00, 066-463-19-76.