Корабельный РВК приглашает желающих на военную службу по контракту

Корабельный районный военный комиссариат города Николаева приглашает желающих в возрасте от 18 дог 60 лет на военную службу в Вооруженные Силы Украины по контракту.
Об этом говорится в сообщении комиссариата.
«Денежное содержание с 2019 года существенно увеличено:
-рядовой состав - от 10000 до 12000 гривен;
-сержантский состав - от 12000 до 15000 гривен;
-офицерский состав - от 15000 до 26000 гривен.
Единовременное пособие военнослужащим после заключения первого контракта:
-рядовой состав - 14096 гривен;
-сержантский состав -15858 гривен;
-офицерский состав -17620 гривен», - говорится в сообщении.
За более подробной информацией обращаться в Корабельний районний военный комиссариат:
Проспект Богоявленский, 309, телефон: 0512-64-53-00, 066-463-19-76.