Полярный вихрь принес в США аномальный мороз до -54°С

Из-за сильных холодов скованы несколько американских штатов, местами температура ниже, чем в Антарктиде.

Об этом сообщает BBC.

По меньшей мере, 8 человек погибли в штатах в результате переохлаждения.До -30°С упала температура в Чикаго, до -37°С в Северной Дакоте.

Самое сильное похолодание было отмечено в Гранд-Форксе (штат Северная Дакота), в среду, 30 января утром - термометры зафиксировали -54°С. В Чикаго боле 1700 авиарейсов были отменены в аэропортах.

В штатах Висконсин, Мичиган и Иллинойс, и даже в более теплых штатах Глубокого Юга Алабамы и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение. Аномальные холода затронули около 250 миллионов американцев.

В Национальной метеорологической службе в Иллинойсе отмечают, что нынешняя погода может стать историческим событием.

К концу недели ожидается, что в континентальной части США около 20 млн человек попадут в зону действия низких температур -28°С и ниже.

Напомним, что в США из-за аномальных холодов аллигаторы вмерзли в лед.