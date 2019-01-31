Европарламент признал лидера оппозиционных протестов временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Об этом говорится в принятой Европарламентом резолюции.

Члены Европарламента призвали главу внешней политики ЕС Федерику Могерини и государства-члены также признать Гуайдо «единственным законным временным президентом страны до тех пор, пока не будут проведены новые свободные, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы для восстановления демократии».

В резолюции, принятой 439 голосами против 104 и 88 воздержавшимися, они вновь заявляют о своей полной поддержке Национального собрания, единственного законного демократического органа Венесуэлы, полномочия которого необходимо восстановить и уважать, включая права и безопасность его членов.

«После признания Хуана Гуайдо, ЕС и его государства-члены должны также признать представителей, назначенных законными властями», -говорится в сообщении.

Напомним, что ранее лидер оппозиции объявил себя новым президентом Венесуэлы.