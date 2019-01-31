Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов за год составили $11 миллиардов

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли до $11 миллиардов.

Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Левый Берег.

«В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд», - сказала она во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Со слов Рожковой, Нацбанк ожидает уменьшение роста поступлений в 2019 году на фоне замедления миграционных процессов. Однако, центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2018 года в Украину из Польши поступило $914 миллионов частных переводов.