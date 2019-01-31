Министр здравоохранения поддержала петицию о легализации медицинской марихуаны в Украине

Министр охраны здоровья Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинской марихуаны в Украине.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сейчас в Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. По мнению Супрун, применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств.

«Применение наркотических веществ в любых целях, даже в медицинских – сложная тема. Поэтому ею легко манипулировать, даже когда речь идет о жизненно необходимой помощи пациентам. Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да».

«Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками – нормальная мировая практика. Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты – головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Конечно, перед любым назначением врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает употребление таких препаратов только по необходимости», - сообщила министр.

Она отмечает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь. По ее мнению, важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.

«Надеюсь, что кампания #ЗупинитиБіль не станет целью популистов и демагогов», - отметила Супрун.

Напомним, что ранее в Великобритании легализировали медицинскую марихуану.