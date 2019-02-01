В Киеве со стрельбой задержали руководителя коммунального предприятия из Львовской области, вымогавшего откат в ₴680 тысяч

В четверг, 31 января, в Киеве правоохранители задержали руководителя КП Стрыйского городского совета во Львовской области при получении "отката" в размере 680 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие.

В рамках уголовного производства было установлено, что руководитель коммунального предприятия вместе с субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена.

Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель ООО должен был предоставить коммунальщику 680 тыс. гривен "отката".

Чиновник и директор ООО задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.

Напомним, в Киеве задержали чиновника «Укрзалізниці», вымогавшего у предпринимателя 250 тысяч гривен.