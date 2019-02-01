«Facebook» и «Twitter» удаляют сотни подозрительных аккаунтов связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном

Facebook и Twitter заявили об удалении из своих социальных сетей аккаунты, которые якобы ведут скрытую кампанию в пользу властей Ирана.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Facebook сообщил о приостановке 783 учетных записей, которые замешаны в «скоординированном недостоверном поведении» на Facebook и Instagram.

Утверждается, что активном аккаунтов «направлялась из Ирана». По данным соцсети, активность страниц в первую очередь была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также нацелена на США.

Почти одновременно Twitter объявил об удалении нескольких аккаунтов из Ирана, которые притворялись американцами или новостными агентствами.

Кроме того, соцсеть заявила об удалении 8 тыс. сообщений, предположительно, созданных для попытки повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

Отмечается, что основная часть дезинформации относительно выборов создавалась внутри США, но ее отдельные источники, вероятно, располагались в Иране, Венесуэле и России.

Twitter также объявил, что удалил сеть аккаунтов, запущенных из Венесуэлы, которые "по-видимому, участвуют в поддерживаемой государством кампании влияния", ориентированной на венесуэльскую аудиторию от имени президента страны.