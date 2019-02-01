Николаевцы пожаловались, что неизвестные собирают их данные якобы для создания ОСМД – в ЦПАУ заявили, что это мошенники

Жители одного из домов по проспекту Центральный пожаловались, что неизвестные расклеили объявления на подъездах о предстоящей встрече инициативной группы с целью создания ОСМД. В частности, жильцов попросили прийти с документами, подтверждающими право собственности на квартиру и паспортом.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«С 19 по 23 января 2019 года инициативной группой будет проводится опрос по поводу создания ОСМД в вашем доме», - говорится в объявлении.

Также отмечается, что предоставление документов необходимо якобы для устранения «расхождений в данных предоставленных Центром предоставления административных услуг Николаевского горсовета и ООО «Центральный-1».

В свою очередь, директор Департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев отметил, что «никакая инициативная группа запрос на предоставления данных не приносила».

— Такие действия противозаконные, поскольку данные о праве собственности, как и данные паспорта защищаются законодательством Украины, - сообщил Лазарев.

Эту же информацию подтвердил и директор обслуживающего ЖЭКа ООО «Центральный-1» Сергей Герасименко.

— К нам никто не обращался, а даже если бы и пришли представители якобы инициативной группы, то работники ООО «Центральный-1» не дали бы никаких данных без разрешения самих владельцев, - отметил он.

Чиновники также призывают николаевцев быть бдительными и не идти на поводу непонятных инициативных групп, а тем более передавать кому-то свои данные и расписываться на каких-то документах.

Напомним, что ранее управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» объяснило, как не попасть на крючок мошенников при создании ОСМД. Мошенники любыми путями собирают информацию о жильцах домов и после этого регистрируют ОСМД согласно поддельным протоколам собрания собственников многоквартирных домов. Такая схема отрабатывалась несколько лет, по всей Украине. Сперва проводились фиктивные собрания с людьми, которые не имеют отношения к данному дому, далее, подделывали подписи в протоколах собрания. Основная цель мошенников - завладеть средствами ОСМД.