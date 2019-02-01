«Місто для людей Миколаїв» рассказали, от чего зависит проведение текущих ремонтов

Текущий ремонт — это одна из важных и необходимых услуг, ведь именно от состояния дома зависит комфорт проживания в нем. Раньше ремонты подъездов, внутридомовых сетей, замена автоматов и многое другое делалось за счет жильцов. Но, начиная с сентября 2018 года, данная услуга входит в тариф в Ингульском, Корабельном и микрорайоне Соляные в домах, которые находятся на обслуживании «Місто для людей Миколаїв».

Об этом сообщили в компании «Місто для людей Миколаїв».

В период с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 компания получила более 200 обращений жильцов на проведение текущего ремонта подъездов, восстановление фасадов, отмосток и козырьков.

«К нам продолжают поступать новые заявки на проведение ремонтных работ в подъездах. Однако некоторые из них мы пока не можем выполнить. От чего же зависит очередность и скорость выполнения работ? Есть несколько факторов, которые влияют на проведение ремонтов: первый и основной - это недобросовестность самих совладельцев домов, которые несвоевременно оплачивают услуги, второй - это целесообразность проведения текущего ремонта подъезда, в доме, в котором протекает кровля, или отсутствуют двери, что является первоочередной проблемой, которую необходимо устранить», - говорится в сообщении.

В частности, в управляющей компании объясняют, что часть денег, которые жильцы ежемесячно оплачивают за оказание коммунальных услуг, идет в фонд дома на содержание и ремонт жилья. За счет этих аккумулированных средств оплачиваются ремонтные работы.

«Проблема в том, что многие жители многоквартирного дома считают, что кровля, подъезд, лифт, придомовая территория, - забота кого-то другого, но никак не владельцев квартир в этом доме. Часто мы слышим одну и туже претензию - в доме течет кровля или фасад требует восстановления. «Вы отремонтируйте, тогда жители увидят, что компания работает, и начнут платить». Но ведь ни одна компания не сможет покрыть стоимость работ по ремонту таких площадей без регулярных платежей. Но жители зачастую игнорируют эту проблему, поскольку считают ее чужой», - отмечают в управляющей компании.

Так, отмечается, что за 5 месяцев работы компания провела ремонт в подъездах 24 домов, которые находятся на обслуживании, а на ближайшие 2 месяца в план по текущим ремонтам поставлены 10 домов.