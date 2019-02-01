На Николаевщине мужчина по дороге в больницу принимал роды у жены – по телефону ему помогала дежурный врач

В четверг, 31 января, николаевские медики координировали действия молодого человека, который, не успев доехать до медучреждения, принимал роды у своей жены.

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

В 17:22 в диспетчерскую Николаевского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил звонок. Звонил молодой человек, который рассказал, что его 21-летнаяя жена почувствовала, что начались роды.

Они являются жителями одного из сел Казанковского района и приняли решение самостоятельно добираться до больницы на собственном автомобиле. Но несмотря на то, что это уже вторые пологие, не рассчитали время. Схватки начались в дороге - ребенок рождался в машине.

«Дежурный врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф быстро приняла верное решение - не прерывая общение, на место происшествия была направлена ​​бригада «скорой» с Казанки. Между тем человек четко выполнял указания врача по телефону и уже через несколько минут женщина родила мальчика. Отец нуждался в психологической помощи, полученной, разговаривая с врачом по телефону. До приезда «скорой» общение не прерывалось», - сообщили в пресс-службе.

В 17:37 на место прибыли медики, которые осмотрели роженицу и ребенка, констатировав, что состояние здоровья обоих удовлетворительное и транспортировали их в больницу. На данный момент мать и младенец находятся в родильном отделение Новобугской ЦРБ.

«Такой случай - один из ярких примеров, почему Николаевщина нуждается в обновлении автопарка «скорых». И 13 автомобилей, которые мы закупили в 2018 году - это только начало. В этом году будут выделены средства из областного бюджета и бюджета города Николаева на закупку необходимого количества «скорых» для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, уже закуплено 14 новых автомобилей Renault Duster, которые будут переданы в сельские амбулатории после окончания их строительства. Медицинское направление этого года ставим в приоритете», - прокомментировал глава Николаевской областной ОГА Алексей Савченко.

Напомним, что в Николаеве врачи спасли 16-летнего подростка, который пережил клиническую смерть и остается в реанимации.