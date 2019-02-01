В Николаеве на пересечении улиц Сидорчука и Кузнечной перекроют движение транспорта – водоканал проводит ремонтные работы

ГКП «Николаевводоканал» запланировал ремонтные работы по улице Сидорчука, в районе пересечения с улицей Кузнечная, из-за чего будет перекрыто движение транспорта.

Об этом говорится на странице предприятия в Faceboоk.

На указанном участке проходит коллектор диаметром 1200 мм. На месте замены коллектора образовалось проседание грунта. Во избежание аварийных ситуаций будет выполнен ремонт и прочистка системы водоотведения.

«Для выполнения работ будет перекрыто движение транспортных средств. Просим водителей быть осторожными. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2018 года в Николаеве на три недели ограничивали движение по части улицы Московской из-за ремонта участка теплосети «Николаевской теплоэлектроцентрали».