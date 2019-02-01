Президент Азербайджана распорядился наградить медалью «За отвагу» братьев-николаевцев, спасших семью из горящего автомобиля

Братья Шириновы Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев распорядился наградить братьев Шириновых, которые вытащили из горящего автомобиля на Николаевщине семью, медалью «За отвагу».

Об этом сообщил Хайям Хагигатоглу на своей странице в Facebook.

Напомним, что 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Позднее стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины - ими оказались братья Умуд и Сабир Шириновы.

«Спасибо господин президент! Президент Азербайджанской Республики Илгам Алиев дал распоряжение о награждении братьев Шириновых, спасших украинскую семью из горящей машины, медалью «За отвагу», - написал Хайям.

Напомним, что ранее братья Шириновы рассказали подробности своего подвига. Их наградили знаками отличия и выдвинут на премию «Герой-спасатель года».