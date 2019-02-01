«Имеем яркие доказательства, что только системный подход в решении проблем медотрасли дает результат», – Алексей Савченко

Благодаря профессионализму наших медиков и вниманию со стороны областной власти к основным потребностям медицинской отрасли области, удается спасать жизни в экстремальных случаях.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, комментируя случай с родами в Казанковском районе.

Ранее сообщалось, что 31 января, николаевские медики координировали действия молодого человека, который, не успев доехать до медучреждения, принимал роды у своей жены.

«С самого начала, когда я приехал на Николаевщину, мы сделали акцент на решении проблем, с которыми наши женщины сталкиваются, когда дают жизнь будущему поколению. Еще в 2017 году нами был завершен капитальный ремонт акушерско-гинекологического отделения Николаевской областной больницы, которое рассчитано на 50 коек с 3 родильными залами. Общая стоимость проведенного капремонта - почти 3,3 миллиона гривен. Кроме того, было приобретено современное медицинское оборудование. Но, мы понимали, что к решению существующих проблем нужно подходить системно, поэтому были запущены процессы обновления оборудование и автомобильного парка «скорых». И как видим, это дает результат», - говорится в сообщении.

В частности, Савенко добавил, что данный случай - один из ярких примеров, который показывает, что решение об обновлении автопарка «скорых» было абсолютно верное и своевременное, потому что мы каждый день имеем подтверждение тому, что именно благодаря закупленным «скорым» удается спасать людей».