В Николаеве на 6-й Слободской демонтируют незаконные МАФы

В пятницу, 1 февраля, на пересечении улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального начали демонтаж незаконно установленных временных сооружений.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрей Ермолаев, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Работа проводится в соответствии с актами на демонтаж, по решению комиссии по вопросам упорядочения и размещения объектов торговли на территории города Николаева.

— Реагируя на жалобы горожан, проведена проверка относительно наличия разрешительных документов на размещение временных сооружений по указанному адресу. Установлено, что МАФы незаконные, и сегодня их начали разбирать. Поскольку киоски расположены как единый комплексный объект, ориентировочно работы будут продолжаться несколько дней, - сообщил Андрей Ермолаев.

Согласно процедуре, владельцев предупредили о необходимости убрать незаконные объекты в десятидневный срок.

Напомним, что ранее в пляжной зоне микрорайона Намыв сотрудники департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета сносили незаконные МАФы. На место демонтажа выезжали также и депутаты горсовета от фракции «Оппозиционный блок».