С понедельника в 53 школах Николаева продлевают карантин

С понедельника, 4 февраля в школах города Николаева продлевают карантин, вплоть до улучшения ситуации.

Об этом сообщается на сайте гороно.

Карантин продлевается в следующих школах: №1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 64, гимназиях 2, 3, 4, 41, муниципальном коллегиуме, экономических лицеях №1, 2, Академии детского творчества.

К тому же, с понедельника к ним добавятся еще 13 школ — №№12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65, а также классический лицей.

Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.

С 31 января образовательный процесс приостановили еще в 10 учебных учреждениях.