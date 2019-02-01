В Киеве возник конфликт между мужчинами – один из них выстрелил и попал в лицо маленькому ребёнку

В Киеве в пятницу, 1 февраля, неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в лицо ребёнку.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

По предварительной информации, возле одного из магазинов в Деснянском районе столицы, на улице Шолом-Алейхема, состоялся словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику. После совершенного он скрылся.

Мальчика врачи «скорой» сразу госпитализировали и ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Полиция опрашивает свидетелей и очевидцев происшествия. Между тем на розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции.

В то же время Информатор сообщает, что мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с ребенком из супермаркета АТБ, а в этот момент возле магазина между молодыми людьми произошел конфликт.

Издание пишет, что вблизи места инцидента патрульным удалось задержать подозреваемых. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая.

Ранее сообщалось, что в среду, 30 января, в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза», произошло двойное убийство. Позднее выяснилось, что николаевец, который выстрелами из охотничьего карабина убил супругов из Одессы, был им должен 2,5 миллиона гривен.

Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Бегирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.