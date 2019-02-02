В Москве арестовали героиню скандальной статьи, которая рассказывала о том, как 10 лет употребляет героин

В Москве Кузьминский районный суд арестовал 27-летнюю Анну Глазову, ставшую героиней материала издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой наркозависимости.

Об этом сообщает «Tjournal».

Глазову заключили под стражу на 28 суток, до 27 февраля. Ей вменяют «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств» (часть 1 статьи 228 УК РФ).

Девушку задержали 30 января. В этот день Глазова поехала забирать «закладку» с наркотиками. Полицейские обнаружили и изъяли «прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма». В редакции самиздата пояснили, что москвичка «в последнее время» брала наркотики небольшими партиями. Её знакомые уточняли, что это связано с денежными проблемами.

Полиция объявила Глазову в розыск после того, как она нарушила условия подписки о невыезде. Такую меру избрали по делу о незаконном обороте наркотиков, фигурантом которого девушка стала в 2018 году.

О Глазовой под псевдонимом Тэо стало известно из текста издания «Батенька, да вы трансформер» с заголовком «Героин – собственность модели», опубликованного 18 декабря. Девушка около 10 лет употребляла героин и рассказывала об этом во «ВКонтакте». Текст привлёк внимание Роскомнадзора, после чего его сняли. Главный редактор «Батеньки» публично попросил не связывать издание с задержанием девушки.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала трех наркодилеров после полугода слежки.