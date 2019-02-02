В Терновке после дождей улица превратилась в непролазное болото – местные жители просят принять меры

В Николаеве после дождя и потепления улица Восточная в микрорайоне Терновка оказалась покрыта большими лужами и пройти по ней практически невозможно.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила местная жительница Виктория.

«Машины не могут проехать, «скорые» едут в объезд, люди ходят по грязи, вымазывая вещи», - сообщает она.

Напомним, ранее другая жительница Терновки сообщала, что по улице Восточной нет асфальтового покрытия, и ранее она из-за погодных условий была покрыта льдом.

Кроме того, на пересечении улиц 116-й Дивизии и Восточная образовалась огромная яма, заполненная талой и дождевой водой, что делает невозможным проезд по дороге.