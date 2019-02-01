Николаевцам объяснили, что делать с новыми платежками за электричество, и кому теперь за него платить

С 1 января 2019 года николаевцы будут оплачивать счета за электроэнергию ООО «Николаевская электроснабжающая компания», а не предприятию АО «Николаевоблэнерго», в функции которого теперь входят исключительно распределение электроэнергии.

Об этом рассказали в пятницу, 1 февраля, в ходе пресс-конференции с участием заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, гендиректора АО «Николаевоблэнерго» Олега Сивака и главы ООО «Николаевская электроснабжающая компания» Валентина Линченко, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Валентин Линченко Директор новосозданной компании Валентин Линченко объяснил, что платежки, которые пришли николаевцам в январе, носят информативный характер – в них обозначены реквизиты новой компании, которой теперь нужно платить за электроэнергию. Сумма, которая обозначена в платежке, не является обязательной для оплаты.

— Платежки, которые мы предоставили, имеют сугубо информативный характер. Выданы они только для того, чтоб потребители знали, что поменялись реквизиты, на которые нужно оплачивать электрическую энергию, и изменились лицевые счета. В платежках, где написан рекомендованный платеж, сумма равняется расчетам, которые были в декабре 2018 года. К оплате потребителей есть специальное отдельное место, где потребитель самостоятельно себя рассчитывает и вносит ту сумму, которая обязательна к оплате. Сумма в платежке не является обязательной к оплате и никаких санкций, в случае неуплаты, не будет, - сказал Валентин Линченко.

На вопрос о том, почему call-центр в АТ «Николаевоблэнерго невозможно дозвониться, Олег Сивак ответил, что на сегодняшний день, в связи с ажиотажем, возникшим после получения платежек, количество звонков в службу поддержки в день может достигать 50 тысяч. Поэтому сотрудники центра не успевают ответить каждому. В ответ на это Гайдаржи порекомендовал увеличить количество штата call-центра.

В ходе пресс-конференции также сообщили, что тарифы на энергоснабжение не поменялись – до 100 кВт стоит 90 копеек за один киловатт, после ста – 1 гривна 80 копеек.

В то же время, Олег Сивак объяснил, почему с января николаевцы должны рассчитываться за Олег Сивак потребление электроэнергии с другой компанией, отметив, что недоплаты или переплаты на момент 1 января по прежнему рассматриваются в «Николаевоблэнерго».

— На первое января 2019 года все ваши показания были зафиксированы или расчетным методом, или на основании тех данных показателей счетчиков, которые вы нам передали и вы начинаете работать и вы начинаете работать с электроснабжающей компанией с чистого листа, как говорят, листа. Все недоплаты за электрическую энергию или переплаты – это конкретно проблемы «Николаевоблэнерго» и по кредиторской задолженности мы сделаем все возможное, что касается физических лиц, то это в первую очередь, мы вернем все переплаты, которые были сделаны до первого января 2019 года, а также будут приняты все меры по получению дебиторской задолженности потребителей, - сказал Олег Сивак.

Валентин Линченко, в свою очередь, отметил, что заключать контракты заново не нужно, поскольку законодательство предусмотрело упрощенную процедуру заключения договоров – потребителю просто необходимо начать оплачивать счета за электроэнергию по другим реквизитам в компанию «Николаевская электроснабжающая компания». Однако в нескольких случаях все же придется заключать договора заново – к ним относятся смена собственника квартиры, автономное электроотопление и установка электрогенерирующих установок.

— Есть только три случая, когда потребителю, действительно, придется с нами заключать договор. Первое, когда идет смена собственника, это если кто-то продал квартиру. Второе, когда потребитель себе с 1 января устанавливает автономное электроотопление. Третье, когда потребитель устанавливает электрогенерирующие установки, тогда нужно заключить договор купли-продажи по зеленому тарифу, - сказал Линченко.

Также руководители компаний сообщили, что на территории Николаевской области работают около 50 электроснабжающих компаний, что по идее, должно обеспечить рыночную конкуренцию, поскольку каждое физическое или юридическое лицо может заключить договор с любой из этих компаний. Однако по закону компания, не относящаяся к АО «Николаевоблэнерго» имеет право отказать потребителю в обслуживании. Такого права лишена только компания ООО «Николаевская электроснабжающая компания». Также Валентин Линченко добавил, что тарифы на потребление электроэнергии в скором времени будут расти.

Валентин Гайдаржи Что же касается персональных данных, которые АО «Николаевоблэнерго» передало созданному ими же предприятию «Николаевская энергоснабжающая компания» (ФИО и адреса потребителей - ПН), Олег Сивак заявил, что действовал по закону «О рынке электрической энергии», где сказано, что, в случае, если компания, распределяющая электроэнергию, создает компанию-поставщика электроэнергии, она имеет право передать ей все персональные данные о своих абонентах. При этом ни спрашивать разрешения ни предупреждать своих абонентов о передаче их данных, по словам Сивака, не нужно. Стоит отметить, что ни соответствующей статьи или раздела, подтверждающего его слова, Олег Сивак назвать не смог. Валентин Гайдаржи добавил, что ситуация будет разъяснена.

Для справки: С 11 июня 2017 года вступил в силу Закон Украины «О рынке электрической энергии» от 13 апреля 2017 года № 2019-\/IIІ тем самым начался процесс реформирования электроэнерегетической отрасти в Украине. Одним из основных этапов реформирования стало отделение деятельности по распределению электрической энергии от функций производства, передачи или снабжения, то есть создаения соответственных отдельных юридических лиц – в Николаевской области – ООО «Николаевская электроснабжающая компания». Таким образом, предоставление с 1 января 3019 года услун за поставку электроэнергии для бытовых потребителей возложено на ООО «Николаевская энергоснабжающая компания», основателем которой, согласно уставу, является АО «Николаевоблэнерго».

В связи с этим ООО «Николаевская электроснабжающая компания», как поставщик, предоставляет услуги по поставке электрической энергии бытовым потребителям, обслуживает потребителей по вопросам начисления, расчета стоимости и условий оплаты. Офис компании в Николаеве располагается по адресу Пограничная, 39/1, call-центр 0800201001.

То есть, с 1 января 2019 года АО «Николаевоблэнерго», как и другие подобные субъекты хозяйствования в Украине, не является поставщиком электрической энергии и осуществляет деятельность только по распределению электрической энергии.