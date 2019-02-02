На выходных в Николаеве температура воздуха может подняться до +13 градусов

В Николаеве и области в ближайшие дни ожидается туманная и без существенных осадков погода.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Температура в субботу ночью около 0, днем 4-9 градусов тепла, в дальнейшем ночью +1-6 градусов, днем 8-13 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.

В патрульной полиции Николаевской области на случай тумана советуют водителям соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость движения, воздержаться от резкого торможения, нарушений правил обгона, маневрирования. Кроме того, двигаться следует только с включенными габаритными огнями, ближним светом или противотуманными фарами. Пешеходов просят быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части.