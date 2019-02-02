В Николаеве с осени 2018 года гриппом и ОРВИ заболело более 40 тысяч горожан, – начальник горздрава Шамрай

Ирина Шамрай Начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила, что за последние полгода по Николаеву гриппом и ОРВИ заболело более 40 тысяч горожан, к тому же большая часть из них - дети.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на канале Нис-ТВ.

— У нас с осени по городу Николаеву заболело более 40 тысяч населения гриппом и ОРВИ. И 69% от всех заболевших – это дети. 4,8% из всех заболевших по городу Николаеву нуждались в госпитализации, то есть это те люди, которые имели усложненный ход болезни: пневмонии, отиты. Из детей, которые заболели – 26 тысяч 696 детей – 6% (1 600 детей) были госпитализированы на протяжение всего осенне-зимнего периода, - проинформировала чиновница.

При этом на уточняющий вопрос ведущего, есть ли смысл сейчас проводить вакцинацию, Ирина Шамрай отметила, что уже поздно. В частности, она добавила, что вакцинация это действенный способ избежать заболеваемости на вирусные инфекции, в том числе и грипп.

— Конечно вакцинировать необходимо. Самый лучший период для вакцинации сентябрь-октябрь, когда нет еще повышения заболеваемости, и когда есть максимальное время, чтобы в организме человека выработались антитела. Конечно, если в семье уже кто-то болеет гриппом, то вакцинировать поздно. Еще две недели назад еще можно было вакцинироваться, - подытожила Шамрай.

Напомним, что с понедельника, 4 февраля в 53 школах города Николаева продлевают карантин, вплоть до улучшения ситуации с заболеваемостью детей на грипп и ОРВИ.