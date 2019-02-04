«Мы вынуждены просить финансовой помощи у Всех неравнодушных»: 8-летней жительнице Николаева нужна финансовая помощь для прохождения дорогостоящей реабилитации

8-летняя жительница Николаева Илона Бондаренко нуждается в финансовой помощи для прохождения дорогостоящей реабилитации.

С просьбой о помощи в редакции обратился отец девочки Игорь Бондаренко.

У Илоны Т-клеточный Острый Лимфобластный Лейкоз и она сейчас находится в НДСЛ ОХМАТДЕТ в городе Киев. Девочка перенесла химиотерапию, длительный прием таблеток и трансплантацию костного мозга, однако, средств на реабилитацию ребенка у семьи совсем не осталось.

- Самый сложный и опасный период-это первый год реабилитации. Илоночка из многодетной семьи, и мы вынуждены просить финансовой помощи у Всех неровнадушных. Осталось совсем немного, Илоночка борется за свою жизнь, и мечтает быть здоровым ребёнком, - сообщил папа девочки.

Реквизиты и банковский счет Игорь Бондаренко прикрепил к сообщению.