«Мы вынуждены просить финансовой помощи у Всех неравнодушных»: 8-летней жительнице Николаева нужна финансовая помощь для прохождения дорогостоящей реабилитации

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8-летняя жительница Николаева Илона Бондаренко нуждается в финансовой помощи для прохождения дорогостоящей реабилитации.

С просьбой о помощи в редакции обратился отец девочки Игорь Бондаренко.

У Илоны Т-клеточный Острый Лимфобластный Лейкоз и она сейчас находится в НДСЛ ОХМАТДЕТ в городе Киев. Девочка перенесла химиотерапию, длительный прием таблеток и трансплантацию костного мозга, однако, средств на реабилитацию ребенка у семьи совсем не осталось.

- Самый сложный и опасный период-это первый год реабилитации. Илоночка из многодетной семьи, и мы вынуждены просить финансовой помощи у Всех неровнадушных.  Осталось совсем немного, Илоночка борется за свою жизнь, и мечтает быть здоровым ребёнком, - сообщил папа девочки.

 

Реквизиты и банковский счет Игорь Бондаренко прикрепил к сообщению.

- 5168 7456 0206 8402 Бондаренко Игорь Владимирович (отец), - добавил он.

Юлия Светлая

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