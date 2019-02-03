«Прививки были некачественные и не вовремя»: В Николаеве наблюдается вспышка кори среди взрослого населения

Ирина Шамрай (архив) В Николаеве наблюдается повышение уровня заболеваемости корью среди взрослого населения. Так всего заболело 128 человек, из них 94 - это взрослые.

Об этом начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на канале Нис-ТВ.

— К сожалению, у нас повышение заболеваемости корью по Николаеву. На сегодняшний день заболело 128 человек. Самое опасное, что в основном болеют взрослые. Из них 34 – дети и 94 – взрослых человека. Мы сегодня имеем вспышку заболеваемости там, где не были проведены вовремя и качество прививки, - объяснила чиновница.

По словам Шамрай, на сегодняшний день город на 106% обеспечен вакцинами от кори. Также она добавила, что есть возможность прививать не только детское население по возрасту, но и те организованные коллективы, где произошли случаи кори. Всего, по эпидпоказаниям привито 404 человека.

Также она напомнила, что в школе-интернате №2 была вспышка кори, где заболели и дети, и воспитатели, и обслуживающий персонал (10 детей и 10 взрослых). Там привито 120 человек. Еще было зафиксировано два случая заболевания в ПТУ №13 в Варваровке – 91 человек привит. Также с просьбой сделать прививки сотрудникам обратились воинские части – 39 человек были привиты. Кроме этого Министерство внутренних дел обратилась с аналогичной просьбой.

— Запасы, которые есть, позволяют нам сегодня это делать, - отметила Шамрай.

В частности, она отметила, что в 2018 году большинство детского населения было привито. Кроме этого она отметила, что взрослое население может болеть повторно, так как после ранее проведенной вакцинации иммунитет к этому заболеванию ослаб и следует ревакцинироваться. По словам Шамрай от кори необходимо делать две прививки - в 12 месяцев и 6 лет, чтобы человек полностью был защищен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличился уровень заболеваемости корью до 78 человек, среди них 22 ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской специальной общеобразовательной школе-интернате №2 увеличилось количество заболевших корью до 12 человек.