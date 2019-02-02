В Киеве прошел съезд партии «Народный фронд» - Арсений Яценюк заявил, что не будет баллотироваться на выборах Президента Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк решил не баллотироваться на выборах Президента Украины.

Об этом он заявил во время съезда партии «Народный фронт» в субботу, 2 февраля.

Во время выступления он сказал, что считает безответственным вносить разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране

«Я долго думал об этом, это непростое решение. В результате дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, избирателям Народного фронта, когда врали всему украинскому народу, нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы Президента в 2019 году. Я реалист. И будет безответственным, в таких условиях вносить разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране», - сказал Яценюк.

Он добавил, что принял решение бороться на новую Верховную Раду Украины.

«Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и формирование нового правительства», - заявил он.

«Мы идём к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства!», - объявил Яценюк.

Яценюк отметил, что до парламентских выборов партия будет совместно работать в коалиции с действующим правительством.

Также он заявил, что выборы Президента Украины закончатся 21 апреля вторым туром, но ничего не изменится.

«Россия как была, так и останется агрессором. Поэтому основное задание президента - это обеспечить дальнейшее укрепление армии и обороноспособности Украины. Задача президента - выгнать российского оккупанта с украинской земли, вернуть Донецк и Крым», - констатировал бывший премьер-министр.



Однако, во время выступления Арсений Яценюк не назвал фамилию кандидата, которого поддержит партия «Народный фронт».

Ранее сообщалось, что боты искажали общественное мнение в пользу Яценюка и экс-нардепа Мартыненко.