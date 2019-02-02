Быт, мощь и символизм: В Николаеве открылась вторая выставка «Арт Пром»

В пятницу, 1 февраля, в Николаеве открылась выставка «Николаев Арт Пром 2018», в работе над которой приняли участие художники из четырех городов.

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

Работа над экспозицией велась во время пленэра в августе, а проходил он на территории Николаевского судостроительного завода и Николаевского тепловозоремонтного завода. Художники Виктор Покиданец, Дмитрий Молдованов, Марсель Онисько, Наталья Учанина, Владимир Кабаченко, Александр Топилов, Вячеслав Машницкий и Валентин Довгоброд создали 17 картин в разных направлениях и жанрах. Всё вместе это сложилось в одну цельную выставку, которая, по словам организатора экспозиции нардепа Андрея Вадатурского, может появится и в Киеве.

— Мы хотим в Киев повезти выставку, это и Верховная Рада, и Кабинет Министров и выставочный зал. Показать тем людям, которые принимают непосредственное участие как в законодательной деятельности, так и в исполнительной власти,– рассказал депутат в комментарии NikLife.

Также, по его словам, выставка направлена на то, чтобы обратить внимание общества на проблемы в промышленности не только Николаева, но и Украины. В свою очередь, на открытии присутствовало довольно много людей, среди которых можно было заметить критиков и искусствоведов.

Экспозиция доступна к просмотру с 11:00 до 18:00 со вторника по субботу до 10 февраля в выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств.