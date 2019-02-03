Генерал ВВС Венесуэлы признал лидера оппозиции временным президентом страны

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции, главу Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства.

Об этом сообщают Вести со ссылкой местные СМИ.

- C гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы, — заявил генерал в видеообращении.

Также, он назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро «диктаторской» и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 2, 2019

Напомним, что лидер оппозиции объявил себя новым президентом Венесуэлы. В свою очередь, Европарламент признал лидера оппозиционных протестов временным президентом Венесуэлы.