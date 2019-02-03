У берегов Турции засняли «потерянный флот Гитлера»

На дне Черного моря батискаф снял на видео три подлодки 30-й флотилии военно-морского флота Третьего рейха, которые были затоплены в 1944 году вблизи Турции.

Кадры с места обнаружения использовали в документальном фильме о субмаринах, тизер которого опубликовали на YouTube.

Длительное время местонахождение подлодок оставалось неизвестным из-за этого их называли «потерянным флотом Гитлера». В 2008 году морской инженер Сельчук Колай исследовал архивные документы Третьего рейха и установил их расположение. Однако тогда у него не было возможности снять на видео субмарины. Возможность увидеть их была только у аквалангистов, но погружения совершались редко из-за сильного шторма.

Для съемок документального фильма был использован батискаф. Он запечатлел подлодку U-23, лежащую на 50-метровой глубине в 2 км от берега, где расположен турецкий город Агва. Еще две подлодки — U-19 и U-20 лежали на расстоянии друг от друга в других местах, на глубине 300 и 25 метров соответственно.

В Обществе морской археологии называют «потерянный флот Гитлера» уникальной находкой, потому что он представляет собой качественные образцы военной техники времен Второй мировой войны. Исследователи предполагают, что внутри субмарины хорошо сохранились из-за герметизации.

30-я флотилия, созданная в 1942 году, размещалась в румынском порту Констанца, но через два года ее расформировали из-за потопления субмарин. U-9 затонула, попав под обстрел авиации, а U-18 и U-24 пошли на дно пятью днями позже. Остальные подлодки затопили в связи с подходом советских войск к Констанце.

Напомним, ранее французские ученые провели исследование фрагментов зубов основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера и установили точную дату его смерти.