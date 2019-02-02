В Южной Африке археологи с помощью лазеров обнаружили затерянный город

В Южной Африке на окраине Йоханнесбурга ученые нашли древние каменные хижины, которые оказалась остатками процветающего города, потерянного для истории на 200 лет.

Об этом сообщил портал Би-би-си.

После трех десятилетий кропотливой работы археологов, лидарная (лазерные дальномеры) технология раскрыла на месте хижин настоящий мегаполис, состоящий из сотен домашних хозяйств и мастерских. В 800 домах в Квененге проживала тсваноязычная этническая группа, численностью не менее 10 тысяч человек.

Находка важна тем, что доколониальная история южной части Африки не имеет письменных свидетельств.

С помощью отражения миллиардов лазерных световых импульсов от склонов холмов Суйкербосранд исследователи смогли «разглядеть» древний город сквозь растительность и другие препятствия.

Квененг занимал около 20 квадратных километров. Расцвет города пришелся на период с XV по XIX века. Об уровне местной цивилизации свидетельствуют, в частности, каменные коридоры, выстроенные специально для прогона скота.

В центре Квененга находятся остатки двух громадных загонов площадью примерно в 10 тысяч квадратных метров. Археологи считают, что это могли быть краалы, в которых содержали около тысячи голов крупного рогатого скота.

Квененг, подобно многим другим городам Тсваны, заброшен после гражданских беспорядков. Ушли жители, разрушились каменные башни, пришли в упадок роскошные усадьбы. Однако благодаря лидару память о некогда цветущем городе останется в истории.

Напомним, что археологи нашли под рестораном в центре столицы Португалии Лиссабона древнеримское кладбище, созданное около двух тысяч лет назад.