В Киеве девушка заявила о похищении своих подруг – оказалось, что они уехали отдыхать без нее

Иллюстрация из интернета В субботу, 2 февраля, в Киеве девушка сообщила в полицию, что ее двух подруг похитили возле станции метро Осокорки. Как выяснила полиция, данная информация не правдивая.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ сообщалось, что два молодых человека похитили двух девушек. Подозреваемые имели при себе огнестрельное оружие. Также сообщалось, что мужчины якобы назвались полицейскими и якобы потащили девушек в автомобиль. Правоохранители ввели план «Перехват» и начали поиски девушки.

Как оказалось, «похищение» оказалось ложным – девушки просто забыли о своей подруге и уехали развлекаться, не уведомив ее о своих планах.

«Похищение» девушек в Киеве: трое подруг всю ночь проводили время в компании с ребятами. Затем двое из них поехали развлекаться, забыв о третьей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении. Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. Претензий никто не к кому не имеет», — говорится в заявлении полиции в Facebook.

Напомним, что в Николаеве на проспекте Богоявленском в Широкой балке трое неизвестных отобрали у мужчины его 4-летнего сына и скрылись в неизвестном направлении на двух автомобилях – полиция объявила план «Сирена». Позже ребенка нашли в Коблево, оказалось, что мать забрала его у экс-мужа без посторонней помощи.