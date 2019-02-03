Умер известный российский рэпер Децл

В России умер рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Ему было 35 лет.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на отца рэпера Александра Толмацкого.

По словам концертного директора Децла Павла Беленца, артисту стало плохо в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Беленец сказал, что, по предварительным данным, Децл умер от остановки сердца.

Первый альбом Децла «Кто? Ты» вышел в 2000 году, было продано более миллиона копий. На нем были такие треки как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь, моя кровь». Последняя пластинка «Неважно, кто там у руля» вышла в ноябре 2018 года.