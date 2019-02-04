Семья писателя Сэлинджера собирается обнародовать его неизданные произведения – в последний раз он публиковался в 1965

Семья писателя Джерома Сэлинджера, который наиболее известен по роману «Над пропастью во ржи», намерена опубликовать неизданные произведения автора.

Об этом в интервью «The Guardian» рассказал сын писателя Мэтт Сэлинджер, сообщает «Зеркало недели».

Издание подчеркивает, что Сэлинджер умер в 2010 году, оставив небольшое количество изданных произведений, которое не пополнялось с 1965 года. На протяжении долгих лет ходили слухи о том, что за это время писатель создал множество произведений, которые так и не были опубликованы.

Теперь же Мэтт Сэлинджер подтвердил, что его отец «продолжал писать все эти годы». Вместе с тем, он не рассказал, о чем повествуют произведения, которые будут опубликованы. Вдова Сэлинджера Коллин О'Нилл рассказала о том, что работает над неизданным материалом с 2011 года, но он пока не готов к публикации.

- Это то, что он писал на протяжении 50 лет без публикации, поэтому там есть над чем поработать, - поделилась она.

Напомним, ранее писатель Джордж Мартин рассказал, какой смысл он заложил в «Игру престолов».