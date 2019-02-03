Аваков утверждает, что никто из разгонявших Майдан силовиков сейчас не работает в МВД

Никто из силовиков, которые разгоняли Майдан, больше не работает в МВД.

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

На вопрос об очищении рядов МВД он заявил, что из ведомства были «уволены 56% человек».

- Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен здесь! Те, кто разгонял Майдан силой, осуждены Генеральной прокуратурой, и по ним вынесено решение… Хватит трепа! Меня это достало уже! По всем установленным фактам – приняты решения, домыслы я отклоняю. Только факты.

- Если есть решение суда, мы отстраняем сразу. А если нет решения суда, то что ты будешь делать? В моих руках находится судьба этих людей, понимаете? Я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, не подкрепленного фактами, особенно когда это «мнение» сформировано проплаченной пропагандой или модной «охотой на ведьм». По каждому человеку должно быть персональное следствие и адекватное законное решение, - заявил Аваков.

Напомним, что ранее Печерский суд отменил арест имущества беглого экс-главы МВД Захарченко.