«Люди разных возрастов и животные», - в Египте в древних гробницах нашли 40 мумий

Власти Египта сообщают об обнаружении около 40 мумий, которым может быть более двух тысячи лет. Мумии нашли в древних гробницах в провинции Минья к югу от Каира.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Могила состоит из ряда захоронений, содержащих большое количество человеческих мумий разных полов и возрастов, включая детей», - сообщили в Министерстве по делам древностей 2 февраля.

По данным чиновников, все мумии находятся в хорошем состоянии. Археолог Раме Расми сообщил агентству AFP, что среди более 40 мумий – 12 детей и шесть животных. Остальные – взрослые мужчины и женщины. Некоторые мумии были украшены надписями, сделанными «демотическим письмом» - формой древнеегипетского письма, которое использовали простые люди.

Также были обнаружены другие артефакты, в частности керамика, папирусы и разрисованные саркофаги для мумий. Захоронение в Минье обнаружили во время раскопок, начавшихся в феврале 2018 года.

Власти Египта в последние несколько месяцев объявили о нескольких древних открытиях. Чиновники надеются, что это поможет возродить туристическую индустрию Египта, пострадавшую в последние годы после восстания Арабской весны и ряда терактов.